Brad Pitt’li War Machine’den Absürt Fragman

Başrolünde Brad Pitt‘in yer aldığı bir Netflix filmi olan War Machine‘den etkileyici ve absürt bir fragman geldi. Film 26 Mayıs’ta Netflix’ten izlenebiliyor olacak. Ayrıca filme ait fotoğrafları da aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

War Machine Konusu

Ünlü yazar ve yönetmen David Michôd (Animal Kingdom), günümüzde geçen absürt savaş filmi War Machine’de, bir Amerikan Generali’nin roller-coaster misali çok hızlı yükseliş ve düşüş hikayesini anlatıyor. Doğuştan lider olan General Glen McMahon’un (Lakabı) maceranın merkezine kendinden emin bir şekilde yürüyüşünü absürt bir açıdan ele almış. Hikayenin başrolünde yer alan Brad Pitt, bir neslin en kutuplaştırıcı savaş karakterlerinden birisi olan başarılı, karizmatik dört yıldızlı General Stanley McChrystal’i (Gerçek İsmi) canlandırıyor. General Glen McMahon, Afganistan’daki NATO güçlerini komuta etmek için bir rockstar gibi öne atılmış, ne var ki bir gazetecinin tüm gizli şeyleri açığa vuran haberi sonrasında derdest edilmişti.

Bir Netflix orijinal filmi olan War Machine, 2013 yılında vefat eden gazeteci Michael Hastings’in The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan isimli kitabından uyarlanmıştır.

War Machine Oyuncuları

War Machine filminde Brad Pitt‘e muhteşem oyuncular eşlik ediyor. Bunlar; Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy ve Meg Tilly.

Filmi 26 Mayıs’ta Savaş Makinesi olarak Netflix Türkiye’de izleyebilirsiniz.

War Machine Fragman

War Machine Fotoğrafları