Captain Underpants’ten İlk Fragman Geldi

Dav Pilkey tarafından yazılıp çizilen çocuk çizgi romanı Captain Underpants‘ten eğlenceli bir fragman geldi. Film 2 Haziran’da vizyondaki yerini alacak.

Türkçeye çevrilmiş hali ‘Kaptan Düşükdon ve Maceraları‘ olan yapım, Dav Pilkey tarafından yazılmış bir çocuk romanından uyarlanıyor. Serinin ilki 1 Eylül 1997 yılında yayınlanmıştı ve ABD üzerinde oldukça popüler olarak kalmıştı. Oldukça sevilen ve merakla okunan seri şimdi de beyazperdedeki yerini almaya hazırlanıyor. Bir kahramanlık serisi olan kitapların beyazperdeye aktarılış hali nasıl olacak biz de dörtgözle bekliyoruz.

Animasyon filmi Captain Underpants‘in konusu ise; İki kafadar fırlama çocuk, okuldaki müdürlerini bir şekilde hipnotize ederler. Çocuklar müdürlerini çizgi karakter olan lastik donlu iyi kalpli Kaptan Düşükdon’a çevirirler. Maceraları da burada başlayacaktır.

Filmi seslendirenler Ed Helms, Kevin Hart, Thomas Middleditch, Nick Kroll.. Filmin yönetmen koltuğundan oturan isim ise; David Soren. Kaptan Düşükdon’un vizyona giriş tarihi 2 Haziran 2017 olacak. Eğlenmeye çok da fazla zaman kalmadı.

Bakalım filmi ülkemizde hangi isimler seslendiriyor olacak? Tahminizi var mı?

Captain Underpants: The First Epic Movie Fragman

Captain Underpants: The First Epic Movie Afişi