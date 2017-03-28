Casey Affleck ve Rooney Mara’lı A Ghost Story’den Fragman

By
Emre Arısoy
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Oscar ödüllü Casey Affleck ve Rooney Mara‘nın başrolünde yer aldığı A Ghost Story filminden fragman geldi. İlk gösterimi Sundance Film Festivali’nde yapılan ve eleştirmenlerden tam not alan film ABD’de 7 Temmuz’da vizyona girecek.

a ghost story fragman Casey Affleck ve Rooney Maralı A Ghost Storyden Fragman

David Lowery’nin (Ain’t Them Bodies Saints, Pete’s Dragon) yazıp yönettiği A Ghost Story‘nin resmi sinopsisi şöyle; Bir hayalet (Casey Affleck) dul kalan karısını (Rooney Mara) çok sevdikleri evlerinde sessizce takip etmektedir.

İsimleri C (Casey Affleck) ve M (Rooney Mara) olan bir çiftin C’si beklenmedik bir anda öldürülür. C, kaldırıldığı morgdan üzerinde göz delikleri de yer alan çarşaflara sarılmış şekilde evine döner. Evde onsuz bir hayatın nasıl olacağını bilemeyen M vardır. Bir bilinmezliğin içinde, artık o evde yapamayacağını bilen M taşınır. Ancak C, eski evine bağlıdır ve hiçbir yere gidemez.

A Ghost Story filminin kadrosunda ayrıca McColm Sephas Jr., Kenneisha Thompson, Grover Coulson, Liz Cardenas Franke ve Barlow Jacobs yer almaktadır.

A Ghost Story Fragman

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