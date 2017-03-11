Charlize Theron ve James McAvoy’lu Atomic Blonde’dan Fragman

Başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy‘un yer aldığı Atomic Blonde‘dan fragman geldi. John Wick‘in yönetmeni David Leitch şimdi bir kadın ile aksiyona kaldığı yerden devam edecek.

Charlize Theron Atomic Blonde’da Fazlasıyla Sert!

Dağıtımı Universal Pictures tarafından yapılacak Atomic Blonde‘da Charlize Theron, epey sert bir kadını canlandırıyor. Onu daha önce böyle bir rolde görmeye alışık olmadığınız için sansürsüz fragmanı izlerken göz bebekleriniz büyüyebilir.

Atomic Blonde Konusu

Gerilim ve aksiyonu bir arada sunan Atomic Blonde, MI6’in en tehlikeli suikastçilerinden biri sayesinde şehri yerle bir edecek olan saatli bombayı imha edilir ve ihanet edenlerin planları suya düşürülür.

Gizli Haberalma Servisi‘nin (SIS) Askeri bölümünde (MI6) ajan olarak görev yapan Lorraine Broughton (Theron) ajan görevini şehveti ve vahşetini eşit şekilde kullanarak icra etmektedir. Çünkü onun görevi ya hayatta tutmak ya da hayata son vermek üzerine kurulmuştur. Ölümcül bir görev için tek başına Berlin’e gönderilen Lorraine, buradaki ofisin amiri David Percival (James McAvoy) ile birlikte çalışarak soğuk savaş sırasında öldürülen bir ajanı ve eksik ajanların listesini aramaya koyulurlar.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’un başrolünde yer aldığı Atomic Blonde‘un yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Deadpool 2) üstlenirken senaryosu Kurt Johnstad tarafından uyarlanmıştır. Atomic Blonde, Antony Johnston tarafından yazılan ve Sam Hart tarafından tasarımları yapılan bir çizgi romandır. İlk gösterimi yarın SXSW Film Festival’inde yapılacak olan Atomic Blonde 28 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek.

Atomic Blonde Sansürsüz Fragman