Çılgın Hırsız 3’ten Yeni Fragman Geldi

Çılgın Hırsız 3 filminden yeni bir fragman geldi. Seriye kaldıkları yerden devam eden ekibimize yeni biri daha katılıyor: Gru’nun ikiz kardeşi Dru!

Dru her ne kadar Trump’a benziyor olsa da biz haberimize devam edelim… Minyonlar, Gru (Steve Carell), Lucy (Kristen Wiig), Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) ve Agnes (Nev Scharrel) ile kalplerimizi fetheden ekip tekrar geliyor!

İlk fragman bildiğiniz gibi geçen yıl Aralık ayında gelmişti. Bu fragmanda kıvırcık saçlı ve 80’lerin pop kültürüne bağımlılığı ile tanıdığımız Balthazar Bratt’i görmüştük. Balthazar Bratt’i Emmy, Tony ve Grammy Ödüllü Trey Parker seslendiriyordu.

İlk olarak 2010 yılında Çılgın Hırsız ismi ile vizyona giren film dünya çapında 543 Milyon Dolar gişe hasılatı elde etmişti. Devam filmi Çılgın Hırsız 2 ile ilk filmin de üzerine çıkarak 971 Milyon Dolara ulaşmışlardı. Serinin sevilen karakterleri Minyonlar için de bir film yaparak 2015 yılında 1.2 Milyar Dolara yakın gişe hasılatı elde edilmişti. Minyonlar 2 için 2020 yılını beklemeye koyulmuşken belirli aralıklarla gelen kısa film, video oyunları, kitaplar ve saha içi aktiviteleri ile yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar.

Pierre Coffin ve Kyle Balda’nın yönetmenliğini yaptığı Çılgın Hırsız 3‘ün senaryosu Cinco Paul ve Ken Daurio’ya ait. 25 Ağustos’da vizyona girecek Çılgın Hırsız 3 için sabırsızlanıyor, heyecanlanıyor ve acayip mutlu oluyoruz. Çünkü animasyon filmlerini çooook seviyoruz!

Çılgın Hırsız 3 Yeni Fragman