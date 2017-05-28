Dane DeHaan ve Cara Delevingne‘in başrollerinde oynadığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi son fragmanı da yayınlandı.

Evrende hem zaman hem de uzay yolculuğu yapan ve insan ırkının çıkarlarını korumaya çalışan iki uzay ajanı olan Valérian ve Laureline ile başlayan hikayemiz gezegenler arası keşifler, diplomasi ve uzaylılarla müzakereler yapmaktadırlar.

Ekibimiz bin gezegenlik bir sistemin başgezegeni olan Syrte’e gider ve Dünya için tehlike yaratıp yaratmadıklarını araştırma yapmaya koyulurlar. Karşılarında ise çökmüş bir imparatorluk, devrime ihtiyacı olan bir halk ve yönetimi gizlice ele geçiren maskeli, gizemli akıl adamlarının tarikatını bulurlar.

Rihanna‘ya ek olarak Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock ve Kris Wu’nun kadrosunda yer aldığı film merakla bekleniyor.

200 Milyon Dolar bütçe ile çekilen film için beklentiler epey yüksek. Eğer beklenilen gişeyi elde edemez ise başına neler gelir, Rotten Tomatoes‘tan nasıl tokatlar yer kim bilir?

Luc Besson‘ın yönetmenliğini yaptığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 27 Temmuz’da vizyona girecek.

Valerian’dan Son Fragman