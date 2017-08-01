Hastası olduğumuz yönetmenlerden David Fincher, yeni Netflix dizisi Mindhunter fragmanı ile karşımızda!

Görünen o ki Fincher, House of Cards‘taki görevi sonrası TV’ye merak salmış. Bir seri katilin psikolojik gerilimleriyle dolu hikayesinin anlatıldığı film epey ilginç görünüyor!

İlk bölüm ile ilgili fazla detaylı bilgi olmasa da bu projenin yazar ekibinde John Douglas yer alırken; dizinin konusu John Douglas ve Mark Olshaker‘ın “Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit” adlı kitabından uyarlanmıştır. Konusu ise 1979 yılında geçecektir ve devam etmekte olan davaları çözebilmek için hapishanedeki seri katilleri sorgulayan, Jonathan Groff ile Holt McCallany tarafından canlandırılan iki tane FBI ajanı etrafında dönecektir. Charlize Theron‘un Yönetici Yapımcı görevini üstlendiği Mindhunter dizisinde Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv ise başrollerde yer alıyor.

Henüz yayınlanmaya başlamadan 2. sezon onayını bile alan dizi için beklentilerimiz arşa dayanmış durumda.

Netflix‘te çılgın atan Stranger Things‘ten hemen bir hafta sonra yayına başlayacak olan Mindhunter ile ilgili ne düşünüyorsunuz? David Fincher‘ı TV dünyasına tekrar kazandırabilir miyiz? Umarız öyle olur!

Mindhunter Fragman