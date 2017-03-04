Deadpool 2 Filminden İlk Görüntüler Geldi

Deadpool 2‘den sürprizli bir teaser geldi. Logan’ın vizyona girdiği şu günlerde ağzımıza bal çaldıran videoda Ryan Reynolds yine çok konuşmaktan bazı şeyleri mahvediyor.

Fox’un paylaştığı videoda “Merc With a Mouth” özelliği ile tanıdığımız Deadpool‘un yine çooook konuşmaktan işini yapamaz halde olduğunu görüyoruz.

Teaser videosunda Deadpool’un günümüzde bir yerlerde gezerken başı belada olan yaşlı bir adam ile karşılaşır. Adamı hırsızın elinden kurtarmak için süper kahraman kıyafetini giymesi gerektiğini farkeder. Superman gibi telefon kulübesinde soluğu alır ancak alışkın olmadığı bu durum onu fazlasıyla geciktirir.

Bu gecikme bir süre sonra “eeee!?!?” gibi yorumlar yapmamıza sebep olur. Gecikmesinin nedenini ise videodaki diğer objelere bakarken fark ediyoruz! Evet telefon kulübesinde “Nathan Summers is coming soon” yazıyor. Yani bildiğiniz gibi CABLE!

Deadpool 2‘de 2004 yılında çıkan Cable&Deadpool çizgi romanından kesit ya da kesitler mi göreceğiz acaba? Neyse efendim videonun ilerleyen dakikalarında Stan Lee abimizi de görünce acayip mutlu olduk biz…

Sonrası ise Deadpool‘un “Merc with a Mount” (Konuşarak Adam Öldüren) özelliği devreye giriyor ve susmuyor herif!

Deadpool 2 Teaser Videosu