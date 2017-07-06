Doğa Ana Yüzünü Geostorm Yeni Fragmanı ile Gösteriyor

Dean Devlin‘in yönetmenliğini yaptığı gerilim filmi Geostorm‘dan yeni fragman geldi. Doğa Ana’nın gerçek gücünü gösterdiği fragman epey ilgi çekici!

Benzeri görülmemiş doğal felaketler sonrasında gezegenimiz tehlikededir. Dünya liderleri bir araya gelerek karmaşık bir ağ kurarak küresel iklim değişikliğine neden olan şeyi bularak herkesi güvende tutmaya çalışır. Ama bir şeyler ters gider. Dünya’yı koruyan bu sisteme yapılan bir saldırı ile ortaya çıkan tehlike tüm gezegeni sarar ve ortalığı kasıp kavuracaktır. Zamana karşı yarışılan ve aksiyon dolu hikaye nasıl sona erecektir?

Dean Devlin’in (Independence Day) yazıp yönettiği gerilim dolu Geostorm‘un kadrosunda;

Gerard Butler (Olympus Has Fallen, 300)

(Olympus Has Fallen, 300) Jim Sturgess ( Cloud Atlas )

( ) Abbie Cornish (Limitless)

(Limitless) Alexandra Maria Lara (Rush)

(Rush) Daniel Wu (The Man with the Iron Fists, Warcraft: The Beginning )

(The Man with the Iron Fists, ) Ed Harris (The Hours, Apollo 13)

(The Hours, Apollo 13) Andy Garcia (The Godfather: Part III)

gibi isimler yer alıyor.

Bazı sahneleri NASA’nın New Orleans’taki üssünde gerçekleştirilen Geostorm filmi ülkemizde 20 Ekim tarihinde vizyonda olacak.

Geostorm Yeni Fragman