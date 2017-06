Domhnall Gleeson’lu Goodbye Christopher Robin’den Fragman

Domhnall Gleeson ve Margot Robbie‘nin başrolünde yer aldığı Goodbye Christopher Robin‘den fragman geldi. Winnie the Pooh‘nun yaratıcısının hikayesi izleyenleri üzecek gibi.

Winnie the Pooh‘un yazarı olan A. A. Milne‘nin biyografisi olan Goodbye Christopher Robin filmi Amerika’da 13 Ekim’de vizyona girecek.

Goodbye Christopher Robin filmi Winnie the Pooh serisine ilham kaynağı olan oğlu ile arasındaki ilişkiyi konu olarak işliyor. Annesi Daphne ve dadısı Olive ile şekillenen Robin’in büyüleyici dünyası, hayal gücünün gelebildiği yerleri işaret ediyor.

Goodbye Christopher Robin filminin senaryosu Frank Cottrell Boyce (Millions) ve Simon Vaughan (War and Peace) tarafından yazılmıştır. Yapımcılığını ise Damian Jones (Absolutely Fabulous: The Movie, The Lady in the Van) ve Steve Christian (Belle) üstlenmektedir.

Goodbye Christopher Robin Fragman