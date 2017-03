Edgar Wright’ın Yeni Filmi Baby Driver’dan Fragman

Edgar Wright‘ın müzikle uyumlu ve aksiyon dolu yeni filmi Baby Driver‘dan fragman geldi. Kevin Spacey ve Jon Hamm’ın da kadrosunda yer aldığı film aksiyon ihtiyacınızı karşılayacak.

Baby Driver Oyuncuları

Filmde Edgar Wright‘ın Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. the World ve The World’s End filmlerinde birlikte çalıştığı isimler yer alıyor.

Ansel Elgort (The Fault in Our Stars, Divergent) – Baby

(The Fault in Our Stars, Divergent) – Baby Kevin Spacey ( The Usual Suspects ) – Doc

) – Doc Jon Hamm (Mad Men, The Unbreakable Kimmy Schmidt) – Buddy

Lily James ( Pride and Prejudice and Zombies , Cinderella) – Deborah

, Cinderella) – Deborah Eiza Gonzalez (Jem and the Holograms, From Dusk Till Dawn: The Series) – Darling

Jon Bernthal (Marvel’s Daredevil, The Walking Dead) – Griff

Jamie Foxx (Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2) – Bats

Baby Driver Konusu

Yetenekli ve genç bir sürücü (Ansel Elgort), para karşılığında suç işleyen kişileri kaçırmasıyla ünlenir. Bunu bir oyun gibi gören Baby en iyi olmayı dinlediği müzik ile ilişkilendirir. Baby, rüyalarındaki kız ile karşılaştığında (Lily James), suç dünyasından kaçmak ve temiz bir başlangıç yapmak için bir sebebi olur. Fakat bu kararı aldığında suç dünyasının patronu (Kevin Spacey) tarafından bir iş ile daha görevlendirilir. Bu işi yaparak hayatını, aşkını ve özgürlüğünü elde edebilecektir…

Baby Driver filmi 25 Ağustos’ta vizyonda olacak.

Baby Driver Fragman

Baby Driver Uluslararası Fragman