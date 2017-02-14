Emma Watson ve Tom Hanks’li The Circle’dan Fragman Geldi

Başrollerinde Emma Watson ve Tom Hanks‘in yer aldığı The Circle filminden fragman bir fragman geldi. Film, Black Mirror‘a benzeyen hikayesi ile epey dikkat çekici!

Hayalindeki işi almak için büyük uğraşlar veren Mae Holland’ın (Emma Watson) hikayesini izleyeceğimiz The Circle filminin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Geleceğin büyük şirketlerinden birinde karizmatik bir CEO olan Eamon Bailey (Tom Hanks), Mae’nin şirketinde çalışmak için her şeyini verebileceğini öğrenir. Yaptığı işe alımları büyük bir organizasyon ile duyuran Eamon, Mae’yi de bu şekilde duyurur. Ailesi ile kuvvetli bir bağı olduğunu öğrendiğinde ise işin rengi değişir. Eamon, ailesi ile tüm bağlarını koparmadan Mea’nin Circle için kendisini vererek çalışamayacağını ifade eder.

Black Mirror‘dan bir bölümü izliyor gibi hissettiğimiz filmin yönetmeni ise James Ponsoldt‘tür (Off the Black). Dave Eggers‘ın çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin senaryo ekibinde Eggers ve yönetmen Ponsoldt var.

Emma Watson’a ek olarak filmin oyuncu kadrosunda John Boyega (Star Wars: The Force Awakens) ve Ellar Coltrane (Boyhood) yer almaktadır. Bu üçlünün akıllı telefonlarıyla verdikleri savaşı heyecanla izleyeceğiz.

The Circle filmi 28 Nisan’da Amerika’da vizyona girecekmiş. Umarız ülkemizde de aynı dönemde vizyonda olur…

The Circle Fragman