Gerard Butler’lı Geostorm’dan Fragman Geldi

Başrolünde Gerard Butler‘ın yer aldığı Geostorm filminden bir fragman geldi. Independence Day’in yazar ve yapımcısı olan Dean Devlin imzalı film 20 Ekim’de vizyonda olacak.

Geostorm Konusu

Benzeri görülmemiş doğal felaketler sonrasında gezegenimiz tehlikededir. Dünya liderleri bir araya gelerek karmaşık bir ağ kurarak küresel iklim değişikliğine neden olan şeyi bularak herkesi güvende tutmaya çalışır. Ama bir şeyler ters gider. Dünya’yı koruyan bu sisteme yapılan bir saldırı ile ortaya çıkan tehlike tüm gezegeni sarar ve ortalığı kasıp kavuracaktır. Zamana karşı yarışılan ve aksiyon dolu hikaye nasıl sona erecektir?

Dean Devlin’in (Independence Day) yazıp yönettiği gerilim dolu Geostorm‘un kadrosunda;

Gerard Butler (Olympus Has Fallen, 300) – Jake

(Olympus Has Fallen, 300) – Jake Jim Sturgess ( Cloud Atlas ) – Max

( ) – Max Abbie Cornish (Limitless) – Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson

(Limitless) – Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson Alexandra Maria Lara (Rush) – Ute Fassbinder

(Rush) – Ute Fassbinder Daniel Wu (The Man with the Iron Fists, Warcraft: The Beginning ) – Cheng

(The Man with the Iron Fists, ) – Cheng Ed Harris (The Hours, Apollo 13) – Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

(The Hours, Apollo 13) – Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom Andy Garcia (The Godfather: Part III) – Amerika Başkanı Andrew Palma rollerinde yer alacak.

Bazı sahneleri NASA’nın New Orleans’taki üssünde gerçekleştirilen Geostorm filmi ülkemizde 20 Ekim tarihinde vizyonda olacak.

Geostorm Fragman