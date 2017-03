Ghost in the Shell Yeni Fragmanı ile Karşınızda: 9. Şube

Ghost in the Shell‘den gelen yeni fragman ile 9. Şube personeli sonunda karşımıza çıktı. Bakalım Anime efsanesi Scarlett Johansson ile bekleneni verebilecek mi?

Ghost in the Shell Konusu

Ghost in the Shell konusu; Japonya’nın Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu teşkilatında yarı özerk bir konumda faaliyetlerini devam ettiren 9. Şube personeli, yukarıda isimleri geçen suçlara karşı mücadele eden özel bir birimdir. Teşkilatın harekat lideri, vücudu tamamı ile sibergenetik organ ve uzuvlardan oluşan Binbaşı Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) ve ekibi, siber suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlar esnasında Kukla Ustası (Michael Wincott) adındaki oldukça tehlikeli ve kimliği tespit edilemeyen bir siber suçluya ulaşır. Motoko Kusanagi ve 9. Şube çok geçmeden Kuklacının gerçek kimliği ve amaçları ile karşı karşıya kalacaktır.

Ghost in the Shell Bilgileri

Ghost in the Shell başrolünde Scarlett Johansson (Avengers: Age of Ultron, Lucy) yer alırken yönetmenliğini Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman) üstlenmektedir. 31 Mart’ta vizyona girecek film Kodansha Comics‘in (Masamune Shirow tarafından yazılıp çizilen) manga serisi ile aynı isimi taşımaktadır. Yapımcılıklarını ise Avi Arad (The Amazing Spider-Man 1 & 2, Iron Man), Ari Arad (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) ve Steven Paul (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) üstlenmektedir.

Oyuncuları, konusu ve yönetici ekibi ile son zamanların merakla beklenen filmlerinden biri olan Ghost in the Shell, ülkemizde “Kabuktaki Hayalet” ismi ile 31 Mart’ta vizyonda olacak.

Ghost in the Shell Yeni Fragman