Rocket’in “Star-Munch” olarak çağırdığı Star-Lord’lu Guardians of the Galaxy 2‘den yeni bir TV Spotu geldi. Filmi 28 Nisan’da izlemek için sabırsızlanıyoruz.

The Guardians of the Galaxy Vol. 2 Oyuncuları

Chris Pratt (Jurassic World, Parks and Recreation) – Star-Lord,

Zoe Saldana (Avatar, Star Trek) – Gamora,

Dave Bautista (SPECTRE) – Drax,

Vin Diesel (xXx, Furious 7) – Groot,

Bradley Cooper (Joy, American Sniper) – Rocket,

Michael Rooker (Slither, Jumper) – Yondu,

Karen Gillan (Doctor Who, The Big Short) – Nebula,

Sean Gunn (Guardians of the Galaxy, Gilmore Girls) – Kraglin

Pom Klementieff (Oldboy) – Mantis,

Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest) – Ayesha,

Chris Sullivan (The Knick, The Drop) – Taserface,

Kurt Russell (The Hateful Eight, Furious 7) – Ego.

Awesome Mixtape #2 ile tekrar karşımıza gelecek Guardians of the Galaxy 2‘da ekip bu defa evrenin dışında bir yerlere macera peşindedir. Koruyucular takımı dağıtmadan bir arada kalıp Peter Quill’in gerçek ebeveynlerini aramaya devam ederler. Yaşlı düşmanları, yeni birliktelikleri ve fanların hastası olduğu karakterleriyle Marvel Sinematik Evreni‘ne neşe geliyor!

28 Nisan’da vizyona girecek Guardians of the Galaxy 2‘yi yazıp yöneten James Gunn‘a yapımcı olarak Marvel’ın Müdürü Kevin Feige ve Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda ve Stan Lee ise Yönetici Yapımcı olarak yardımcı oldular.

Bakalım filmde Stan Lee‘nin nasıl bir cameosu olacak?

Guardians of the Galaxy 2 – Star Munch TV Spotu