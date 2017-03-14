Marvel‘ın merakla beklenen filmi Guardians of the Galaxy 2‘den Nickelodeon’’ın Kid’s Choice Ödülleri için TV Spotu ve yeni bir klibi yayınlandı.

Awesome Mixtape #2 ile tekrar karşımıza gelecek Guardians of the Galaxy 2‘da ekip bu defa evrenin dışında bir yerlere macera peşindedir. Koruyucular takımı dağıtmadan bir arada kalıp Peter Quill’in gerçek ebeveynlerini aramaya devam ederler. Yaşlı düşmanları, yeni birliktelikleri ve fanların hastası olduğu karakterleriyle Marvel Sinematik Evreni‘ne neşe geliyor!

Kadrosunda Chris Pratt (Jurassic World) Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (Star Trek Into Darkness) Gamora; Dave Bautista (SPECTRE) Drax; Vin Diesel sesiyle Groot; Bradley Cooper sesiyle Rocket; Michael Rooker Yondu; Karen Gillan Nebula ve Sean Gunn (Gilmore Girls) Kraglin rolüyle yer alacak.

Guardians of the Galaxy 2, 28 Nisan’da vizyondaki yerini alacak. Ardından şu filmleri sırasıyla izliyor olacağız: 7 Temmuz’da Spider-Man: Homecoming ve 3 Kasım’da Thor: Ragnarok. Avengers: Infinity War’ı ise 27 Nisan 2018’de sinemalarda göreceğiz.

Guardians of the Galaxy 2 – It’s Showtime

Guardians of the Galaxy 2 – Sneak Peek