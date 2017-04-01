Guy Ritchie’nin Kral Arthur: Kılıç Efsanesi’nden Son Fragman

Ünlü yönetmen Guy Ritchie‘nin yeni filmi Kral Arthur: Kılıç Efsanesi‘nden son fragman da geldi. Başrolünde Charlie Hunnam‘ın yer aldığı film 12 Mayıs’ta vizyondaki yerini alacak.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Konusu

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbirşey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur’u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern’i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Oyuncuları

Charlie Hunnam – Arthur

Astrid Bergès-Frisbey – Guinevere

Jude Law – Vortigern

– Vortigern Eric Bana – Uther Pendragon

Djimon Hounsou – Bedivere

Kamil Lemieszewski – Merlin

Aidan Gillen – Bill

Freddie Fox – Ed

Annabelle Wallis – Maid Maggie

Georgina Campbell – Kay

Mikael Persbrandt – Kjartan

Lorren Bruce – Syrena

Hermione Corfield – Syren

Kingsley Ben-Adir – Wetstick

David Dobkin ve Joby Harold’a ait olan hikaye Joby Harold, Guy Ritchie ve Lionel Wigram tarafından beyaz perdeye uyarlanmış. Bakalım Guy Ritchie, The Man from U.N.C.L.E.’dan sonraki ilk filmi olan Kral Arthur: Kılıç Efsanesi ile beklentileri karşılayabilecek mi?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Son Fragman