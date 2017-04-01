Guy Ritchie’nin Kral Arthur: Kılıç Efsanesi’nden Son Fragman

By
Emre Arısoy
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie‘nin yeni filmi Kral Arthur: Kılıç Efsanesi‘nden son fragman da geldi. Başrolünde Charlie Hunnam‘ın yer aldığı film 12 Mayıs’ta vizyondaki yerini alacak.

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Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Konusu

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbirşey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur’u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern’i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Oyuncuları

  • Charlie Hunnam – Arthur
  • Astrid Bergès-Frisbey – Guinevere
  • Jude Law – Vortigern
  • Eric Bana – Uther Pendragon
  • Djimon Hounsou – Bedivere
  • Kamil Lemieszewski – Merlin
  • Aidan Gillen – Bill
  • Freddie Fox – Ed
  • Annabelle Wallis – Maid Maggie
  • Georgina Campbell – Kay
  • Mikael Persbrandt – Kjartan
  • Lorren Bruce – Syrena
  • Hermione Corfield – Syren
  • Kingsley Ben-Adir – Wetstick

David Dobkin ve Joby Harold’a ait olan hikaye Joby Harold, Guy Ritchie ve Lionel Wigram tarafından beyaz perdeye uyarlanmış. Bakalım Guy Ritchie, The Man from U.N.C.L.E.’dan sonraki ilk filmi olan Kral Arthur: Kılıç Efsanesi ile beklentileri karşılayabilecek mi?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Son Fragman

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