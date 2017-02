17 Mart’ta vizyona girecek Güzel ve Çirkin‘in son fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ın yer aldığı film için tüm dünya nefeslerini tuttu ve bu anı bekliyor.

Filmde kalesinde bir canavar tarafından esir alınmış güzel ve özgür bir genç kadın olan Belle’nin muhteşem yolculuğu anlatılacak. Korkularına rağmen, kalenin büyülü kadrosuna dostça davranan Belle, Canavar‘ın dış görünüşünün ötesine bakmayı beceriyor. Canavar görünümündeki Prensin nazik kalbini ve ruhunu fark etmeyi öğreniyor.

Güzel ve Çirkin filmi harika bir oyuncu ve yönetici ekip ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ı izleyeceğiz. Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ve Emma Thompson da kadrodaki diğer isimler.

Yönetmenliğini Bill Condon’ın üstlendiği filmin senaryosu ise Stephen Chbosky (The Perks of Being a Wallflower) ve Evan Spiliotopoulos tarafından uyarlanacak.

Yapımcılıklarını ise Mandeville Films adına David Hoberman ve Todd Lieberman üstlenmektedir. Filmin müzikleri ise 8 Oscar ödülü bulunan usta Alan Menken tarafından yapılmıştır. Alan Menken aynı zamanda 1991 yılındaki ilk filmin de müziğini yaparak 2 Oscar‘ı bu çizgi filmden kazanmıştı.

Güzel ve Çirkin 17 Mart’te vizyona girecek.

Güzel ve Çirkin’in Son Fragmanı