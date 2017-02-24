Hızlı ve Öfkeli 8’den Aşırı Aksiyonlu Yeni Bir Video Geldi

Hızlı ve Öfkeli 8‘den içinde yeni görüntülerin de yer aldığı ve aşırı aksiyon dolu bir video geldi. 14 Nisan’da vizyona girecek olan film için beklentilerimiz büyük!

Hızlı ve Öfkeli 8 Konusu Nedir?

Dom ve Letty balayında ve Brian ile Mia ise bu aksiyon dolu maceradan emekli olmuşlardır. Geri kalan ekip ise tahttan çekilmiştir. Kürekçiler normal bir hayat bulmuş ve bu şekilde hayatlarını sürdürmektedir. Ancak gizemli bir kadın (Oscar Ödüllü Charlize Theron), Dom’u suç dünyasına çekmek için adımlar atar. En yakınındaki dostlarına ihanet etmesi için Dom’u gazlar. Ekip kendini daha önce olmadığı bir denemenin ortasında bulur.

Hızlı ve Öfkeli 8 Oyuncuları Kimler?

Vin Diesel‘in başrolünde yer aldığı serinin sekizinci filminde Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky ve Kurt Russell yer alıyor. Ek olarak yeni katılan Scott Eastwood ve Oscar ödüllü Helen Mirren da kadroyu mükemmel kıldı. F. Gary Gray’in (Straight Outta Compton) yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcıları ise Neal H. Moritz, Michael Fottrell ve Vin Diesel’dir.

Hızlı ve Öfkeli 8’in Yeni Videosu