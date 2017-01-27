John Wick 2’den Bol Takım Elbiseli ve Röportajlı İki Video Geldi

Keanu Reeves‘in başrolünde yer aldığı John Wick 2‘den aksiyon dolu bir video ve kısa röportaj yayınlandı. Film 10 Şubat’ta vizyondaki yerini alacak.

İlk videoda John Wick‘in takım elbisesi için özel İtalyan bir terzi tarafından ölçü alınması sahnesine, diğerinde ise aksiyon sahnelerini eğitimlerine şahit oluyorsunuz.

İlk filmde olduğu gibi Derek Kolstad‘ın senaryosunu yazacağı filmin yönetmenliğini de aynı şekilde Chad Stahelski üstlenecek.

20 Milyon Dolar bütçe ile 90 Milyon Dolar gişe hasılatı elde eden John Wick‘in devam filmi de ilk filmde olduğu gibi bol aksiyon vaad ediyor.

2014’de vizyona giren ilk John Wick’in devamı olan John Wick: Chapter 2, efsanevi tetikçi John Wick (Keanu Reeves), karanlık ve uluslararası katillerden oluşan bir derneğin kontrolünü ele geçirmek için tutulmak ister. Emekli olan ve artık bu tip işler yapmak istemeyen John Wick‘i geri dönmesi için epey zorlarlar. Ona yardım etmek için bir kan yemini eden John, Roma’ya giderek dünyanın en ölümcül katillerinden biriyle aşık atar.

John Wick 2 dünya ile aynı anda ülkemizde 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek.

John Wick 2 Suited Up Videosu

John Wick 2 Kısa Röportajı