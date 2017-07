Justice League Comic-Con Fragmanı Geldi

San Diego Comic-Con‘da yine bir çok tanıtıma ve fan çığlıklarına ev sahipliği yaptı. Bütün bunların arasında prodüksiyonu ve tabi ki ismiyle öne çıkan projelerden biri pek tabii Justice League. Fragmanı bırakıyorum böyle aşağıda görüşürüz.

Öncelikle fragmanı izledikten sonra şunu kabul etmek gerek. Belirlenen çerçevenin dışına çıkmıyorsa hepimizin bir süper kahraman yapımından ne beklediğimiz ortada. Tabi ki eğlenmek. Justice League ise fragmandan gözüktüğü kadarıyla bu beklentiyi karşılamak için yeterli bir iş olmuşa benziyor. Ancak seyirlik bir filmden daha fazlası olmayacağını kabul etmemek isterdim. Keşke beklentilerimiz klimalı odada popcorn yemekten fazlası olsaydı. Keşke DC, afişiyle selam yolladığı Kingdom Come çizgi romanı gibi kıymetli ve akılda kalıcı işler ortaya koymak için çaba gösterseydi. Ama hayır. DC heyecanlandırmayı bırakalı uzun zaman oldu.

Heyecanlanamıyorum bu yapım karşısında dostlar! Tamam ne hoş sevdiğimiz karakterler var. Her karakterin artistlik yaptığı sahneler mevcut. Yapmasalar da bir espri, efendime söyleyeyim bir şaka atılıyor ortaya. Yüzde doksanı bunlarla kaplanmış süper kahraman işleri izlemedik mi biz? E Batman v Superman‘de gördüğümüz “of of of ne karanlığız. aman pek karanlığız.” durumu da gözükmüyor ortada. Hatta çocukluğumuzda izlediğimiz Justice League çizgi dizisi anımsatan kimyalar gösterecekmiş gibi hissettiriyor. Bu maddeler başına yönetmek değişimi gibi büyük bir talihsizlik yaşayan bir proje için her zamanki kadar kolay değil. Ama heyecanlandıramıyor.

Bu görüşüm belki beklemek, belki aç gözlülük, belki başkaları tarafından denenip başarılı bulunan bir formüle 16 kolla sarılmasındandır. Beyaz perde bir yana televizyon ekranlarında dahi süper kahraman başlığı altında oldukça zekice işler yapılmaya başlanmışken bir tane daha Avengers: Age of Ultron formülü izlemek ne kadar keyif verir bilemedim.

Toparlamak gerekirse her ne kadar yayınlanan bir tanıtım videosu üzerinden konuşmak riskli olsa da Justice League bana seyirlikten ileri gidemezmiş gibi geliyor. Hoş kareler var filmde. Gargoyle’a tünemiş Batman de gördük. İşte Steppenwolf balta falan atıyor. Hem önceki iki film kadar vasıfsız olacağa da benzemiyor. Bir denge tutturmuşlar sanki ciddiyet tarafında.

Amaan neyse kısaca heyecanlanmadım sevgili okuyucu. Heyecanlanacağımı düşünüyordum ancak heyecanlanamadım. Keşke ömürler önce duyurmayı bıraksalar filmleri de taze kalsak az buçuk.

Justice League Comic-Con Fragman