Justice League’ten Karakter Teaserları Geldi

Bu yıl içerisinde merakla beklediğimiz filmlerden olan Justice League‘in 2 gün sonra fragmanının geleceğini belirten 3 teaser (+1 Bonus) yayımlandı. Önce teaserları izleyelim sonra iki kelam edelim:

Justice League – Aquaman

Justice League – Flash

Justice League – Batman

Fragmanları izlediniz. Bana kalırsa film, Batman v Superman’den kat kat iyi gözüküyor. Zaten Zack Snyder, yaptığı birçok başarısız filmden sonra – Batman v Superman, Suicide Suad – akıllanmış gibi görünüyor. Hepinizin hatırladığı gibi, 2016 yılında Batman v Superman en kötü film ödülünü almış, Suicide Squad ise aday olmuştu. Sizin de bildiğiniz gibi DC filmlerinin IMDB puanı giderek düşüyor ve Rotten Tomatoes’tan tokat üzerine tokat yiyor. Bence bütün bu başarısızlığın sebebi Zack Snyder‘dır. Neden ?

1 – Çok iyi bir Batman var.

2 – Çok iyi bir Superman var.

3 – Görsel efektler çok iyi.

Peki ya filmin sorunu neydi? Şunu unutmayın, kötü bir yönetmen kötü bir senarist demektir. Kötü bir senarist ise kötü bir film demektir. Ne yazık ki DC, iyi yönetmenler tutmayı beceremiyor. Ancak, Justice League ve Wonder Woman‘ın fragmanlarından anlayabildiğimiz kadarıyla DC’nin bu yıl çıkacak filmleri, gerçekten güzel olacak.

Bonus olarak az önce çıkan Wonder Woman ve Cyborg teaserlarını da sizlerle paylaşıyoruz: