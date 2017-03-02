Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz’dan Fragman Geldi

Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz filminden yeni bir fragman geldi. Film, Jack Sparrow’un Kaptan Salazar ile olan mücadelesine sahne olacak.

Karayip Korsanları 5 Konusu

Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow (Johnny Depp), yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Kaptan Jack Sparrow mevcut düşmanlarına ek olarak bir de ölümcül ve yeni bir düşman olan Kaptan Salazar (Javier Bardem) ile karşılaşır. Şeytanın Üçgeni’nden kurtulan bu fenalar fenası düşman ordusu Jack Sparrow’u epey zorlayacaktır.

Jack Sparrow, Kaptan Salazar’ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanması’ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry (Brenton Thwaites) ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

Karayip Korsanları 5 Oyuncuları

Norveçli yönetmenler Espen Sandberg ve Joachim Rønning’in (Kon-Tiki) yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosu şu şekilde olacak:

Kevin R. McNally – Joshamee Gibbs

Golshifteh Farahani – Shansa

David Wenham – Scarfield

Stephen Graham – Scrum

Geoffrey Rush – Kaptan Hector Barbossa

Ve Oscar ödüllü Javier Bardem‘i Kaptan Salazar rolüyle filmin villainı olarak göreceğiz.

Karayip Korsanları 5 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Serinin beşinci filmini 26 Mayıs 2017’de vizyonda izleyeceğiz. An itibarıyla 85 gün var. Bakalım bu günler nasıl geçecek?

Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz Fragman