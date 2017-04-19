Keira Knightley Karayip Korsanları 5 Yeni Fragmanıyla Geri Döndü

Yazan:
Emre Arısoy
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Elizabeth Swann rolüyle gönlümüzü fetheden Keira Knightley, Karayip Korsanları 5 yeni fragmanı ile tekrar karşımıza geldi. Hoş geldi, iyi ki geldi!

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Yeni macerada Kaptan Jack Sparrow mevcut düşmanlarına ek olarak bir de ölümcül ve yeni bir düşman olan Kaptan Salazar (Javier Bardem) ile Şeytanın Üçgeni’nden kurtulan fenalar fenası düşmanlar ile karşılaşır. Jack Sparrow’un tek umudu ise Poseidon’un Üç Uçlu Mızrağı’dır. Çünkü denizi tamamıyla etkileyecek ve onu güçlü kılabilecek tek silah O’dur.

Norveçli yönetmenler Espen Sandberg ve Joachim Rønning’in (Kon-Tiki) yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosu şu şekilde olacak. Johnny Depp‘i Kaptan Jack Sparrow, Orlando Bloom‘u Will Turner ve Geoffrey Rush‘ı Kaptan Barbosa rolleriyle göreceğiz. Oscar ödüllü Javier Bardem‘i Kaptan Salazar rolüyle filmin villainı olarak göreceğiz.

Norveçli film yapımcıları Espen Sandberg ve Joachim Rønning‘in (Kon-Tiki) yönetmenliğini üstlendiği Karayip Korsanları 5, 26 Mayıs’ta vizyondaki yerini alacak.

Karayip Korsanları 5’ten Yeni Fragman

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