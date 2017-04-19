Kingsman: Altın Çember’den 10 Saniyelik Garip Bir Fragman Teaserı

Kingsman: Altın Çember‘den her şeyin 10 saniye içinde olup bittiği garip bir fragman teaserı geldi. Yakın zamanda fragmanın tamamını göreceğiz ama bakalım ilk filmdeki gibi tozu dumana katabilecekler mi?

Fragman habericisi olan bu teaserı izlerken haliyle pek bir şey anlamayabilirsiniz ancak videonun hızını 0.25’e alınca görüntüler biraz daha belirginleşiyor.

İlk filmde Eggsy (Taron Egerton) ve karizmatik centilmen ajan Harry’i (Colin Firth) tekrar geri döndüren Kingsman: Altın Çember filminde ajanların teknoloji uzmanı Ginger rolünde Halle Berry eşlik ederken, Pedro Pascal‘ı Jack adında bir ajan, filmin kötü karakteri olan Poppy de ödüllü oyuncu Julianne Moore olacak. Amerika’nın Statesman ismini verdiği gizli ajan birliğinde Channing Tatum ve Jeff Bridges de ajanların yeni lideri olan Champagne adında bir karakteri canlandırıyor.

Videoyu yavaş çekim izlediğinizde göreceğiniz görüntüler sayesinde ne kadar aksiyon dolu bir filmin bizi beklediğini de net olarak görebiliyorsunuz. Bakalım beklediğimiz gibi bir film bizi bekliyor mu? Göreceğiz…

Kingsman: Altın Çember filmi ülkemizde 29 Eylül’de vizyona girecek.

Kingsman: Altın Çember Fragman Teaserı