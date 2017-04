Korku Efsanesi Annabelle 2 Filminden Fragman Geldi

Yönetmenliğini David Sandberg‘in yaptığı 18 Ağustos’ta vizyona girecek olan ve bir korku filmi efsanesi haline gelen Annabelle 2 filminden fragman geldi.

Annabelle 2 Konusu

Ed ve Lorraine Warren çiftinin anlattıklarına göre 1970’de iki oda arkadaşı olan kızlar, oyuncak bebeklerinin Annabelle Higgins adlı genç bir kızın ruhu tarafından ele geçirildiğini iddia eder. Kızlara göre bu bebek hareket etmektedir. Kızlar eve geldiklerinde bebeği bıraktıkları şekilde bulamıyor, zaman zaman farklı odalarda veya farklı pozisyonlarda buluyorlardı.

Annabelle 2 Oyuncuları

Filmin yönetmenliğini David Sandberg‘in (Lights Out) ve ilk filmde de olduğu gibi senaryosunu Gary Dauberman yazmıştır. Orijinal ismi Annabelle: Creation filminin oyuncu kadrosunda Stephanie Sigman (SPECTRE), Talitha Bateman (The 5th Wave), Lulu Wilson (Ouija: Origin of Evil, Deliver Us from Evil), Philippa Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (The Choice), Samara Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter), Tayler Buck, Anthony LaPaglia (Without a Trace) ve Miranda Otto (Homeland, Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi) yer alıyor.

Bu oyuncak bebek efsanesi hiç bitmesin ve bizi böyle germeye devam etsin olur mu?

Annabelle 2 Fragman