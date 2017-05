Maymunlar Cehennemi 3’ten Son Fragman Geldi

Maymunlar Cehennemi 3‘ü merakla bekleyenler kimler? Şimdi son fragman ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bakalım hoşunuza gidecek mi?

Gişe rekorları kıran serinin üçüncü bölümü Maymunlar Cehennemi 3‘te Sezar ve maymunları, acımasız Albay önderliğinde bir orduyla çatışmaya zorlanır. Maymunlar planlamadıkları kayıplar yaşadıktan sonra Sezar, karşı koyamadığı içgüdülerinin de yardımıyla türüne efsanevi bir savaş açar. Bu yolculuk Sezar ve Albay’ın yüz yüze gelmesine ve hem türlerinin hem de gezegenin geleceğini belirleyecek epik bir savaşın da başlamasına sebep olur.

Matt Reeves (Cloverfield, Let Me In) tarafından yönetilen filmin kadrosunda ayrıca Steve Zahn (Dallas Buyers Club, Captain Fantastic), Terry Notary (Kong: Skull Island, Dawn of the Planet of the Apes) ve Karin Konoval (Rise of the Planet of the Apes, 2012) da yer alıyor.

Oyuncu kadrosunu ise şu şekilde İnsanlar ve Maymunlar olarak ayırabiliriz:

Maymunlar

Andy Serkis – Caesar

Steve Zahn – Bad Ape

Judy Greer – Cornelia

Karin Konoval – Maurice

Terry Notary – Rocket

Max Lloyd-Jones – Blue Eyes

Aleks Paunovic

Sara Canning

İnsanlar

Woody Harrelson – The Colonel

Gabriel Chavarria – Preacher

Chad Rook – Boyle

Amiah Miller

Maymunlar Cehennemi 3, ülkemizde dünya ile aynı anda 14 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek.

Maymunlar Cehennemi 3 Son Fragman