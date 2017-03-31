Maymunlar Cehennemi 3’ten Yeni Fragman Geldi

14 Temmuz’da vizyona girecek Maymunlar Cehennemi 3‘ten yepyeeni bir fragman geldi. Maymunlar bu defa çoook sinirli ve savaşı sona erdirecekler gibi!

Eleştirmenler tarafından beğenilen ve gişe rekorları kıran serinin üçüncü bölümü Maymunlar Cehennemi 3‘te Sezar ve maymunları, acımasız Albay önderliğinde bir orduyla çatışmaya zorlanır. Maymunlar planlamadıkları kayıplar yaşadıktan sonra Sezar, karşı koyamadığı içgüdülerinin de yardımıyla türüne efsanevi bir savaş açar. Bu yolculuk Sezar ve Albay’ın yüz yüze gelmesine ve hem türlerinin hem de gezegenin geleceğini belirleyecek epik bir savaşın da başlamasına sebep olur.



Maymunlar Cehennemi 3 oyuncuları ise şöyle birbirinden ayrılabilir:

Maymunlar

Andy Serkis – Caesar

Steve Zahn – Bad Ape

Judy Greer – Cornelia

Karin Konoval – Maurice

Terry Notary – Rocket

Max Lloyd-Jones – Blue Eyes

Aleks Paunovic

Sara Canning

İnsanlar

Woody Harrelson – The Colonel

Gabriel Chavarria – Preacher

Chad Rook – Boyle

Amiah Miller

Maymunlar Cehennemi 3, ülkemizde dünya ile aynı anda 14 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek.

Maymunlar Cehennemi 3 Yeni Fragman