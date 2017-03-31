Maymunlar Cehennemi 3’ten Yeni Fragman Geldi

14 Temmuz’da vizyona girecek Maymunlar Cehennemi 3‘ten yepyeeni bir fragman geldi. Maymunlar bu defa çoook sinirli ve savaşı sona erdirecekler gibi!
Eleştirmenler tarafından beğenilen ve gişe rekorları kıran serinin üçüncü bölümü Maymunlar Cehennemi 3‘te Sezar ve maymunları, acımasız Albay önderliğinde bir orduyla çatışmaya zorlanır. Maymunlar planlamadıkları kayıplar yaşadıktan sonra Sezar, karşı koyamadığı içgüdülerinin de yardımıyla türüne efsanevi bir savaş açar. Bu yolculuk Sezar ve Albay’ın yüz yüze gelmesine ve hem türlerinin hem de gezegenin geleceğini belirleyecek epik bir savaşın da başlamasına sebep olur.
Maymunlar Cehennemi 3 oyuncuları ise şöyle birbirinden ayrılabilir:
Maymunlar
Andy Serkis – Caesar
Steve Zahn – Bad Ape
Judy Greer – Cornelia
Karin Konoval – Maurice
Terry Notary – Rocket
Max Lloyd-Jones – Blue Eyes
Aleks Paunovic
Sara Canning
İnsanlar
Woody Harrelson – The Colonel
Gabriel Chavarria – Preacher
Chad Rook – Boyle
Amiah Miller
Maymunlar Cehennemi 3, ülkemizde dünya ile aynı anda 14 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek.