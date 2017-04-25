Merakla Beklenen Kingsman 2’den Fragman Geldi

Aksiyon meraklılarının heyecan içinde beklediği Kingsman 2‘den fragman geldi. İlk filmdeki aksiyonun kaldığı yerden devam ettiği filmde bir de sürpriz var.

Eggsy (Taron Egerton) ve karizmatik centilmen ajan Harry’i (Colin Firth) tekrar geri döndüren Kingsman: Altın Çember filminde ajanların teknoloji uzmanı Ginger rolünde Halle Berry eşlik ederken; Pedro Pascal‘ı Jack adında bir ajan, filmin kötü karakteri olan Poppy de ödüllü oyuncu Julianne Moore olacak. Channing Tatum‘un ise Ajan Tekila ve Jeff Bridges‘in de Statesman lideri Champagne rolünü canlandıracak.

2017 filmleri arasında dikkat çeken filmlerden biri olan Kingsman 2 casusluk oyunları ile sizleri etkileyecek. 2017 yapımı aksiyon filmleri arasında öne çıkan filmi 22 Eylül’de vizyonda izliyor olacağız. Her dakikası heyecan dolu geçen filmin çok özel aksiyon sahneleri heyecanı doruğa taşıyor.

Jane Goldman ve Vaughn’un Mark Millar ve Dave Gibbons’ın The Secret Service isimli çizgi romanından uyarladığı filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn üstleniyor. Kingsman: Altın Çember ismi ile ülkemizde vizyona girecek filmin başrollerinde Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry; Sir Elton John, Channing Tatum ve Jeff Bridges yer alıyor.

Kingsman 2 Fragman