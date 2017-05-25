Owen Wilson ve Julia Roberts’lı Wonder Filminden Fragman

Yazar
ohmonvie
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Başrollerinde Owen Wilson ve Julia Roberts‘ın yer aldığı Wonder filminden fragman geldi. 17 Kasım’da vizyona girecek film epey dram yüklü gibi görünüyor!

Bir dram filmi filmi fragmanı ile daha karşınızdayız. Fragmanı izlediğinizde gerçek bir dram izleyeceğiniz ve bundan keyif alacağınız altyazı olarak geçiyor sanki. Bakalım siz de öyle mi düşünüyorsunuz?

wonder filmi Owen Wilson ve Julia Robertslı Wonder Filminden Fragman

Filmin yönetmen koltuğunda Stephen Chbosky otururken başrolleri Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson gibi şahane isimler paylaşıyor. Konu ise şöyle, Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Auggie diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Onun esas güzelliği derisinin altında, içeride saklıdır.

wonder filmi 2 Owen Wilson ve Julia Robertslı Wonder Filminden Fragman

R.J. Palacio‘nun romanından Steve Conrad tarafından senaryolaştırılan filmin fragmanı burada:

Wonder Filmi Fragman

Wonder Filmi Afişi

asiş Owen Wilson ve Julia Robertslı Wonder Filminden Fragman

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