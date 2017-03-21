Patron Bebek’ten Güzel ve Çirkin’e Laf Atan Yeni Fragman Geldi

31 Mart’ta vizyona girecek olan DreamWorks‘ün yeni animasyon filmi Patron Bebek‘ten Güzel ve Çirkin‘e atıfta bulunan yeni bir fragman geldi.

Madagascar‘ın yönetmeni olan Tom McGrath, hepinizi şaşırtacak bir animasyon filmi ile tekrar karşınızda! Bebeğimiz takım elbisesi üzerinde, konuşuyor, posta koyuyor ve daha birçok şey yapıyor. Özetle hiç de bildiğimiz bebeklere benzemiyor. 7 yaşındaki Tim, hayatı güllük gülistanlık içerisinde geçerken bir gün ebeveynlerinin kapıda takım elbiseli bir bebek bulmasıyla değişiyor ve eskisi gibi olamıyor.

Patron Bebek, Alec Baldwin ve Lisa Kudrow’un Sıkı Dostlar (Friends) dizisinden sonraki ilk birlikte çalıştıkları yapım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Film ayrıca Alec Baldwin’in DreamWorks ile birlikte yaptığı üçüncü animasyonu olacak. İlki Madagascar: Escape 2 Africa (2008) ve ikinci ise Rise of the Guardians‘dı (2012).

Patron Bebek animasyonu Marla Frazee‘nin ödüllü resimli kitabı Michael McCullers‘ın beyaz perdeye uyarlanarak beğenimize sunulacak. Orijinal seslendirici kadrosunda ise Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow ve Miles Bakshi gibi isimler yer alıyor.

Patron Bebek Yeni Fragman