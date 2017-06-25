Pitch Perfect 3’ten Aşırı Eğlenceli Fragman Geldi

Pitch Perfect 3‘ten aşırı eğlenceli bir fragman geldi. Trish Sie’nin yönetmenliğini yaptığı film, Amerika’da 22 Aralık’ta vizyona girecek.

Picth Perfect 3 filminin kadrosunda Rebel Wilson, Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp ve Shelley Regner yer alıyor. Elizabeth Banks ve John Michael Higgins’e ek olarak ekibe sonradan dahil olan John Lithgow ve Ruby Rose ile eğlence tavan yapacak!

Müzik Klibi Yönetmeni Trish Sie‘nin yönetmenliğini yapacağı filmin senaryosu ilk iki filmde de olduğu gibi Kay Cannon tarafından kaleme alınmış. 30 Rock dizisi ile 3 Emmy Adaylığı bulunan Kay Cannon’un bu eğlenceli seriyi yine çekip çevirdiğine eminiz.

Dünya Şampiyonasını kazanıp en yüksek seviyeye yükselen Bellas ekibi kendilerini parçalara ayırmış buluyor. Müzik yapmak için iş olanaklarının olmadığını keşfettiklerinde ise umutsuzluğa kapılıyorlar. Ancak, yurtdışındaki USO turu için yeniden bir araya gelme şansını buluyorlar. Her ne kadar korkuyor olsalar da son bir kez daha bir araya gelip ortalığı birbirine katacağa benziyorlar.

Dünya genelinde 400 milyon dolar gişe hasılatı elde eden serinin üçüncü filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Pitch Perfect 3‘ün ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise henüz netleşmedi.

Pitch Perfect 3 Fragman