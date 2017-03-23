Rachel Weisz’lı My Cousin Rachel’dan Fragman Geldi

Başrollerini Sam Claflin ve Rachel Weisz‘in üstlendiği gerilim filmi My Cousin Rachel fragmanı yayınlandı. Film vaad ettiği gerilimin hakkını vereceğe benziyor. (En azından şimdilik öyle bir his var.) Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim; Roger Michell.

İngiliz aktör Sam Claflin’e daha önce ‘Senden Önce Ben‘ isimli filmde aşık olmuş ve göz yaşlarımızı tutamamıştık. Bir gerilim filminde nasıl bir performans göstereceğini de merak ediyoruz. Aynı zamanda kendisi ile başrolü paylaşan yıldız isim Rachel Weisz. Kendisi Oz Büyücüsü’nde, The Lobster‘da ve Mumya serisinde büyük işler başarmıştı.

Daphne du Maurier’in romanına dayanan bu film ise, genç bir adam olan Philip’i temel alıyor. Philip günün birinde gizemli bir akrabası tarafından ziyaret ediliyor. Rachel, Philip’in kuzenidir ve aynı zamanda Philip’in bodyguardıyla evli olan Rachel’ın eşi ölmüştür. Philip eşinin ölümünde parmağı olduğunu düşündüğü kadından intikam almak ister ancak Rachel’la ilgili daha farklı şeyler gözüne çarpacaktır.

My Cousin Rachel, 9 Haziran’da İngiltere’de vizyondaki yerini alacak iken ülkemizde ne zaman vizyona gireceği belli değildir.

My Cousin Rachel Fragman