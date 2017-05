Başrolünde Reese Witherspoon‘un yer aldığı romantik komedi filmi Home Again‘den fragman geldi. Filmde iki kızıyla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Alice’in hikayesini izleyeceğiz.

Home Again filminin başrolü olan Reese Witherspoon, Alice Kinney karateriyle karşımıza çıkıyor olacak. Alice’in başından geçen romantik komedi konulu filmin hikayesi ise şöyle; Kocasından (Michael Sheen) yeni ayrılmış olan Alice, evlenmeden önce yaşadığı Los Angeles’a iki kızıyla birlikte geri döner. 40. yaş gününü kutladığı partide onunla birlikte yaşamak için can atan 3 film yapımcısının kıskacında kalır. Israra dayanamayan Alice bu teklifi geçici bir süreliğine kabul eder ancak bu beklenmedik durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Alice’ten pek hoşlanmayan yeni ailesine bir de eski kocasının çıkıp gelmesi de eklenince iş iyiden iyiye karışır.

Aşk, arkadaşlık ve bir aile yaratmanın merkezinde olduğu Home Again filmi şöyle bir mesajı da içinde barındırıyor: Başlamak, yeni başlayanlar için değildir.

Hallie Meyers-Shyer’in yazıp yönettiği Home Again filminin yapımcılığını Nancy Meyers (The Holiday, The Intern, Something’s Gotta Give) üstlenmektedir. Bu romantik komedi filminin kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor: Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Michael Sheen, Candice Bergen ve Lake Bell.

Home Again Fragman