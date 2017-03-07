Ryan Reynolds’ın Yeni Filmi Life’tan Fragman Geldi

Başrollerinde Ryan Reynolds ve Jake Gyllenhaal‘ın yer aldığı Life‘tan yeni bir fragman geldi. Aşağıda izleyebileceğiniz yeni fragmanda ekibin başı epey büyük belada görünüyor. Bakalım içinden çıkabilecekler mi?

Life Filminin Konusu

Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından Mars’a gönderilen 6 kişilik ekip insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden birini yapmak üzere görevlendirilir. İlk zamanlar her şey yolunda giderken hiç beklemedikleri ve hayatlarına mal olabilecek bazı gelişmeler ile durum içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu durum Mars’taki kendi ve Dünya’daki sevdiklerinin hayatlarına mal olabileceği de cabasıdır.

Life Filmi Oyuncuları

Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare ve Olga Dihovichnaya yer almaktadır. Reynolds’ın Safe House filminde birlikte çalıştığı yönetmen Daniel Espinosa ve Deadpool ile Zombieland’in senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick ile tekrar bir araya gelecek.

Life filmi ülkemizde 24 Mart’ta vizyona girecek.

Life Filmi Yeni Fragman