Ryan Reynolds’lı The Hitman’s Bodyguard’tan Fragman Geldi

Başrollerinde Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson‘ın yer aldığı The Hitman’s Bodyguard‘tan fragman geldi. Aksiyon ve komedi ağırlıklı olacak film 18 Ağustos’ta vizyona girecek.

The Hitman’s Bodyguard filmi Dünya’nın en büyük koruma kalkanı olan ajanı (Reynolds) ve onun müşterisi ile ilgilidir. Buraya kadar her şey normal gibi gözükse de müşterisinin amansız bir tetikçi (Jackson) olması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirir. Aksiyon ve komediyi bir arada sunan film yıllardır silah kullanmamak için yemin eden ikiliyi de bir araya getirmiş olur. Birbirinden nefret eden bu ikili İngiltere’den Lahey’e kadar gidilecek bir yolculukta 24 saatliğine kapalı kalırlar. Hayatta kalmaları da Doğu Avrupa’nın Diktatörü’nün (Oldman) ağzından çıkacak kelimelere bağlıdır.

Ryan Reynolds’ın (Deadpool, The Proposal) korumacı ajan Michael Bryce, Samuel L. Jackson’ın (The Legend of Tarzan, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, Django Unchained, The Hateful Eight) tetikçi Darius Kincaid ve Gary Oldman’ın (The Dark Knight Rises, The Dark Knight) Doğu Avrupa Diktatörü Vladislav Dukhovich’i canlandırdığı filmin diğer önemli oyuncuları ise şu şekilde: Salma Hayek’i (Grown Ups, Tale of Tales, Frida) tetikçi Darius’un karısı Sonia Kincaid ve Elodie Yung (Daredevil, The Girl with the Dragon Tattoo) Amelia Roussel’ı ise Interpol Ajanı olarak göreceğiz.

The Hitman’s Bodyguard Fragman