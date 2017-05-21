Shia LaBeouf’lü Borg/McEnroe’dan İlk Fragman Geldi

Björn Borg ve John McEnroe arasında 1980 Wimbledon’da yapılan tarihin en büyük finalini konu alan Borg/McEnroe‘dan ilk fragman geldi.

Shia LaBeouf (Fury), Sverrir Gudnason (Gentlemen) ve Stellan Skarsgård‘ın başrollerinde yer aldığı bu Spor/Biyografi ve Dram konulu filmin detayları ise şöyle;

Borg/McEnroe filminin konusu tenis tarihinin en büyük kapışmalarından biri olan Björn Borg ve John McEnroe arasındaki hikayedir. Borg ve onun genç ve yetenekli rakibi McEnroe’nun bu yüksek seviyelere çıkabilmek için yaşadıkları zafer ve yenilgiler konu edilmiş. 1980 Wimbledon Tenis Turnuvası’na damgasını vuran ikilinin hikayesi epey dikkat çekeceğe benziyor.

İsveçli yönetmen Janus Metz Pedersen (True Detective, Armadillo) tarafından yönetilen filmin senaryo uyarlaması ise Ronnie Sandahl’a (Underdog) aittir. Yapımcılıklarını ise Jon Nohrstedt (Easy Money) ve Fredrik Wikström (A Man Called Love) üstlenmiştir.

Borg/McEnroe filmi 15 Eylül’de İsveç’te vizyona girecek. Ülkemizde ise ne zaman vizyona gireceği belli değil.

Borg/McEnroe İlk Fragman