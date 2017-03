Spider-Man: Homecoming Fragman İncelemesi

By

Yeni Spider-Man fragmanı geldi ve gözlerimizin aradığı sahneleri, beraberinde bir kaç soruyu ve bolca spoilerı getirdi. “Sakladığı daha fazla olmalı ki bu kadar açık bırakmışlar” dediğim bir çok sahne ve bilgi içeren fragman içimde bir endişe uyandırmadı değil; ama bu Spider-Man, MCU’da ona kötü davranmazlar heralde?

Spider-Man: Homecoming Fragman

Hem okulu hem de kahramanlık hayatını aynı anda idame ettirmeye çalışan, güçlerinin sınırını bilmeden her kahramanlık şansını kullanan ve belli ki bir Avengers olmak adına her şeyi yapabilecek bir Peter’a sahibiz. Gücünün büyüklüğü onu sorumluluklarına daha bağlı hale getirse de, başı beladan kurtulmuyor. Neyse ki sıkı bir kaç dostu, Tony gibi bir akıl hocası ve her zaman doğruyu yapmasına yardımcı olan saf bir kalbi var. Ama bunlar yeterli mi? Temmuz’da göreceğiz.

Mülakat Var Mı?

Peter fragmandan da belli olduğu üzere Avengers ve üyelerini örnek alıyor, onlar gibi olup onlardan biri olmaya çalışıyor. Bu ekibe bakarak söylenebileceği gibi zamanla ve getirdiği tecrübeyle gelen bir ünvan/sorumluluk. Tony’nin “Şimdilik sadece mahallemizin örümceği olsan nasıl olur?” sorusu da buradan geliyor. Evet, Peter’ın lakaplarından biri Friendly Neighborhood Spider-Man olabilir ama yerinde duramadığı da belli.

Captain America

Herkes Steve Rogers’ın durumunu ve Homecoming’deki cameosunun nasıl olacağını merak ediyordu. Bu şekilde komik bir sahnede görmek güzel olsa da, Peter’ın hayatında belki de en az Tony kadar yeri olduğunu görebilsek, belki daha güzel olabilir. Umarım bu filmde Captain America‘yı göreceğimiz tek sahne olmaz.

Dostluklar

Spider-Man: Homecoming solo bir film olsa da bir çok karakterden destek aldığı ortada. Bu çizgi romanlarında da bir Örümcek-Ailesi gibi ilerleyen hikayelere de güzel bir selam olmuş. Serilerinin ismi Spider-Man başlıklı olabilir ama May hala dışında bir çok dosta sahip olan Peter asıl gücünü bu bağlardan alıyor.

Ned Leeds ismi çizgi romanlarda biraz korkutucu olsa da, filmde nasıl ve ne yöne doğru giden bir dostluğun yeşereceği merak konusu.

Damage Control

Damage Control çizgi romanlarda süper güçleri olan kişilerin savaşları sonucu ortaya çıkan zararı karşılayan ve bu savaşların ardında bıraktığı yıkımı düzeltmeye amaçlayan bir oluşum, şirkettir. Çizgi romanlarda kurucularından birisi Tony Stark olsa dahi filme ne katkısı var, Adrian Toomes (Vulture) neden Damage Control yüzünden Stark’a kin besliyor kesinleşmiş değil. Stark yine geçmişi yüzünden bir düşman mı yarattı?

Yeni Zırh

İlk konsept çalışmaları ve oyuncakları geldiğinde herkes Iron Man‘in zırhında ufak değişiklikler olduğunu görmüş ama bu önceki fragmanlara yansımamıştı. Şimdi belli oluyor ki Tony, Infinity War öncesi kendine bir kaç update getirmiş. Zırh daha çok Ultimate Iron Man‘e benzese de görsellik dışında nasıl bir artısı olmuş bilmiyoruz.

Kostümsüz Nesin?

Söz dinlemeyen ve yardıma muhtaç olana hiç düşünmeden koşan Peter, sabır sınırlarını zorlamış olacak ki Tony hiç çekinmeden kostümü istiyor ve asıl soruyu ortaya bırakıyor: “Kostümsüz kimsin?”

Filmin asıl tonunun bu olduğu çok ortada. Çünkü sonraki sahnelerde Peter’ın yalnız olduğunu, kostüm olmadan da kendini kanıtlamaktan vazgeçip sadece gücün getirdiği gereklilikleri yerine getirmek adına karşılaştığı kötülüklerle savaştığını görüyoruz.

Burada bir anımsama yaşarsanız şaşırmayın, aynı soru Tony’e Captain America tarafından yöneltilmişti:

Shocker

Peter için geçmesi gereken sınavlardan birisi de Shocker. Kendisinin Chitauri teknolojosi olan bir silah taşıdığı ve Vulture’ın onun için ailem dediği dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz; ama Peter’ın canını yakacağı belli.

Vulture ve Michael Keaton

Vulture‘ın Tony Stark’a bilendiğini ve temelde bu yüzden de değişen dünyadaki yerinini teknoloji ile yıkım yol açmakta bulduğunu görüyoruz; ama onu buraya getiren asıl sebep ne? Ne gibi bir kayıp yaşadı ve bunun nedeni neden Tony Stark ve tabii ki en önemlisi Peter bu olaylara tam olarak neden dahil oldu? Evet kahramanlılığın gerekliliği böyle suçlularsa savaşmak ama neden sadece Iron Man – Vulture savaşının ortasında kalmak yerine Vulture’a tek başına ve zırhsız göğüs germek zorunda kaldı, henüz bilmiyoruz ama şimdiden Vulture’dan etkilendik. Umarız her kötü karakter gibi tek seferlik bir serüveni olmaz.

Neden bilmiyorum, karakterden olduğunu hiç sanmıyorum ama Keaton MCU’ya gelmiş en iyi kötü karakter aktörü olma ihtimali çok yüksek. Bulunduğu her sahneye gerçek kötülüğü yayan havası, acımasızlığı ve Peter’a üstten bakan tavrı onu kahramanımızın hayatına damgasını vuran bir kötü yapacak gibi duruyor.

Aptalca Bir Şey Yapma

Vulture ile göklerde savaşan ve uçağı yönlendirmeye çalışan Spider-Man bize son sahnemizi veriyor. Filmin de kopma noktasına ulaştığı sahne bu olmalı. Kostümsüz Peter, ne olursa olsun kötülüğün olmasını engellemek adına savaşıyor. Sadece kostümden ibaret olmadığı rahatça görebiliyoruz.

Fragman beraberinde biraz da karışıklığa yol açıyor. Iron Man 4 mü izliyoruz? Tony neden bu kadar dahil? Filmin kötüsünü bile o yaratıyorken hatta Vulture neredeyse Iron Man olamamış bir Karanlık Iron Man iken acaba Spider-Man’in neredeyse ikinci planda kalmasıyla ona biraz haksızlık mı ediliyor?

Bir çok değinilmeyen nokta da var. Okul hayatı, okuldaki insanlarla ilişkisi, kostümünü nasıl geri aldığı ve Peter’ın hayatındaki daha hakkında hiç bilgimizin olmadığı diğer karakterler. Temmuz’a kadar önümüzde çok zaman olduğu için bu soruların cevapları da zamanla çıkacak yeni fragmanlar ve/veya görseller ile karşımıza çıkacaktır.

Ne olursa olsun Peter’ın önce belli bir rahatlığa sahip olup sonra onu kaybetmesi ve gücünün getirdiği sorumlulukları kendi başına alt etmesini izleyecek olmak ve bunu gerçekten toyken yapacak olduğunu görmek filmi her türlü merak edilesi kılıyor.

Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017‘de sinemalarda.