Star Wars: Son Jedi’dan İlk Resmi Fragman Geldi

Başrollerinde Daisy Ridley ve Adam Driver‘ın yer aldığı yeni Star Wars üçlemesinin -üçüncü üçleme- ikinci filmi “Star Wars: Son Jedi“dan muhteşem bir fragman geldi.

Filmin vizyona girmesine sadece iki ay kaldı. İlk yayınlanan teaser fragmanda filme dair çok az şey gösterip, filmi daha çok merak etmemizi sağlamışlardı. Bu fragmanda filme dair çok fazla şey göstermişler.

Eğer filmin tamamen sürpriz olmasını istiyorsanız fragmanı izlemenizi tavsiye etmiyoruz.

Star Wars: Son Jedi Fragman

Star Wars: Son Jedi 15 Aralık’da vizyona girecek.