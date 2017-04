Star Wars: The Last Jedi’dan İlk Fragman Geldi

Allahım gool!? Nice zamandır beklediğimiz, gözümüzün bebeği Star Wars: The Last Jedi ilk fragmanı geldi. Siz de gücü hissetmiş olmalısınız. Şahsen bizim fragmanı izlerken nefesimiz kesildi. Bu yüzden hemen sizinle de heyecanımızı paylaşmak istedik.

Biliyoruz ki 2015 yılının Aralık ayında Star Wars: The Force Awakens, uzun yıllar sonrasında gönlümüze yeniden taht kurmuştu. Her Star Wars filmi gibi o da rekorlar üzerine rekorlar kırdı. Seriye yeniden güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sonrasında geçen senemiz Rogue One ile arayı soğutmamak adına iyi bir atıştırmalık ile geçti, doyurmasa da aç bırakmadılar. İlk ara film olan Rogue One evreni tanımamıza ve derinlere girmemizi sağlayarak ‘hmmm..’ dedirtti. Ve şimdi sırada Star Wars: The Last Jedi var.

Star Wars: The Last Jedi 15 Aralık 2017’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Looper ile büyük ses getiren Rian Johnson oturuyor. Aynı zamanda senaristliğini de üstlendiği filmin oyuncu kadrosu ise muhteşem oyuncuları bir araya getirdi. Geçen filmin son sahnesinde gördüğümüz Luke Skywalker’a hayat veren Mark Hamill ve yakın zamanda aramızdan ayrılan prensesimiz Carrie Fisher başta olmak üzere Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o gibi isimler ve dahası muhteşem kadroda boy gösterecek.

Buyurun ağız sulandıran Star Wars: The Last Jedi ilk fragmanı;

Star Wars: The Last Jedi Fragman

Star Wars: The Last Jedi Afişi