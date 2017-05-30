Başrollerinde Channing Tatum ve Adam Driver‘ın yer aldığı, yönetmenliğini Steven Soderbergh‘in yaptığı Logan Lucky‘den fragman geldi.

Kadrosunda Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid ve Hilary Swank ile Joe Bang rolünde Daniel Craig yer alıyor.

Amerika’da 18 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmde ünlü yarış NASCAR Coca-Cola 600‘de büyük bir soyguna imza atan Logan kardeşlerin hikayesi anlatılacak.

Logan Kardeşler olarak nam salan Jimmy (Channing Tatum) ve Clyde Logan (Adam Driver) Charlotte Motor Speedway’de yapılan bu büyük soygunda eğlenceli anlar yaşatacak.



Senaryosunu Rebecca Blunt’ın yazdığı Logan Lucky filminin yapımcılığını ise Gregory Jacobs, Mark Johnson, Channing Tatum ve Reid Carolin üstleniyor.

Ocean’s Serisinin yönetmeni olan Steven Soderbergh‘in filmle ilgili “Bu filmde kimse cicili bicili giyinmiyor. Kimsenin çok lüks aksesuarları yok. Sadece soyguna odaklanmış bir hikaye ve bu beni epey eğlendiriyor.” ifadelerini kullanmış.

Bakalım görelim. Sonra üzerine iki kelam ederiz…

Logan Lucky Fragman