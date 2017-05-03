The Dark Tower’dan İlk Fragman Sonunda Geldi

Başrollerinde Matthew McConaughey ve Idris Elba‘nın yer aldığı The Dark Tower‘dan ilk fragman sonunda geldi. Merakla beklenen film 4 Ağustos’ta vizyona girecek.

Film yazdığı güçlü hikayeler ile Dünya’nın önde gelen yazarlarından biri olan Stephen King‘in aynı isimli romanından beyaz perdeye aktarılıyor. Kadrosunda ise Idris Elba‘yı Roland Deschain ve Matthew McConaughey‘i Walter O’Dim (Diğer adıyla Randall Flagg ya da romandaki adıyla The Man in Black). Nikolaj Arcel (A Royal Affair) ise filmin yönetmenliğini üstleniyor.

Elba ve McConaughey’in de kadrosunda yer aldığı filmin diğer oyuncuları şu şekilde:

Tom Taylor – Jake Chambers,

Abbey Lee ( Mad Max: Fury Road , The Neon Demon) – Tirana,

, The Neon Demon) – Tirana, Fran Kranz (The Cabin in the Woods) – Pimli (Randall Flagg’in sağ kolu),

Jackie Earle Haley (Watchmen, A Nightmare on Elm Street) – Sayre,

Katheryn Winnick (Vikings) – Laurie Chambers

Claudia Kiim (Avengers: Age of Ultron) – Arra Champignon

Film Silahlı bir soyguncu olan Roland Deschain’in vahşi batıyı andıran bir arazide dünyanın sonunun gelmesini engelleyecek Kara Kule’yi (The Dark Tower) aramasını konu alıyor. Filmin detayına biraz inecek olursak: Siyahlı adam, tehlikeli büyülerle dolu ölüm yolunda kaçar ve peşinde de bir katil vardır. Bu kovalamaca yolun sonundaki Kara Kule’de sona ermesi gerekmektedir… İlk kitap olan Silahşör’deki hikayede; Çılgın bir kâhin, konuşan iblisler, ölmemiş bir çocuğun ruhu Kara Kule’de birilerini bekliyordu… Bakalım film ilk kitabı ne kadar yansıtabilecek? Yoksa kötü bir uyarlama olarak hayal kırıklıkları müzemize bir film daha mı eklenmiş olacak?

Vizyon tarihi sürekli değişen film için son tarih şu an 4 Ağustos’u gösteriyor. Bakalım görelim..

The Dark Tower Fragman