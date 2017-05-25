The Glass Castle Filminden Fragman Geldi

11 Ağustos’ta vizyona girecek olan The Glass Castle filminden fragman sonunda geldi. Yönetmenliğini Destin Daniel Cretton‘un üstleneceği filmin senaryosunu Marti Noxon yazdı. Kendisi daha önce unReal, Korku Gecesi, Ben 4 Numara gibi filmlerde kendisini göstermişti.

Brie Larson, Naomi Watts ve Woody Harrelson‘ın başrolünde yer aldığı The Glass Castle filminin konusu ise şöyle; Jeanette Walls çok önemli bir sırrı saklayan başarılı bir gazetecidir. Ailesi hakkında gizli tuttuğu bir geçmişe sahip olan Walls, kardeşleriyle birlikte şiddet dolu bir ailede yetişir. Son derece karizmatik bir adam olan babası aynı zamanda alkoliktir ve alkol alınca ne yapacağı tahmin edilemez, tehlikeli birine dönüşür. Annesi ise dört çocuğunun sorumluluğunu üzerine almaya yanaşmayan özgür ruhlu biridir. Böylesine kopuk bir ailede yetişen çocuklar hayatta tek başlarına mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

Dram filmi sevenler için iyi bir tercih olabilecek yapımın fragmanı ve posterini inceleyebilirsiniz. Buyurun:

The Glass Castle Fragman

The Glass Castle Afişi