Thor: Ragnarok Comic-Con Fragmanı Geldi

Kıyamet konseptine sahip, en değer verdiği varlığını, elinden düşürmediği dostunu yani çekicini kaybetmiş bir tanrının baş karakter olduğu bir film ne kadar renkli olabilir? Galiba en fazla bu kadar…

İlk fragmanıyla filmin izleyeceği yol konusunda ters köşe yapan Thor: Ragnarok oldukça büyük bir kitleyi kızdırmıştı aslında. Zira filmin ilham alacağı hiçbir çizgi roman (Unworthy Thor, Ragnarok, Planet Hulk) en ufak şakayı dahi kaldıramazken filmin kendisi aynı evreni paylaştığı Guardians of the Galaxy gibi Aksiyon-Komedi başlığını tercih etmişti. Marvel evreninin en zayıf serisinin yaptığı tercih zamanla yumuşamaya ve kendini alıştırmaya başladı bizlere. Ya da başka çaremiz yoktu.

Başta ben de çoğunlukla aynı görüşü paylaşsam da fragmanı izledikten bir kaç saniye boyunca ele geçirildiğimi düşünmüş olabilirim. Galiba o kadar da kötü bir Thor filmi izlemeyeceğiz. Galiba… Galiba bu filmde eğleneceğiz sevgili okurlar.

Daha önemlisi mi var?

Thor: Ragnarok Comic-Con Fragmanı