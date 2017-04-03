Tom Cruise’lu Mumya Filminden Yeni Fragman Geldi

Başrolünde Tom Cruise‘un yer aldığı Mumya filminden yepyeni bir fragman geldi. Alex Kurtzman‘ın yönetmenliğini yaptığı film 9 Haziran’da vizyona girecek.

Uygarlığın doğuşundan bugüne kadar sinema dünyasının en efsanevi karakterlerinden biri olan Mumya‘nın yepyeni tekniklerle sinemaya gelmeye hazırlanıyor.

Yeni Mumya Filmi Konusu

Kaderi haksız yere elinden almış olan antik bir kraliçe (Kingsman: Secret Service ve Star Trek Beyond‘ta da rol alan Sofia Boutella), çölün altındaki bir kilise bodrumunda güvenli bir şekilde yerleştirilmiş olarak düşünülür. Ancak günümüze gelindiğinde uyandırılır ve Bin yıldan fazla süren bu tutsaklık sonrası yeteri kadar büyümüş olan kötü niyetiyle dehşet saçmak için tekrar gelecektir.

Günümüz Londra’sından Ortadoğu’nun süpürücü kumlarına kadar gizli labirentlerle gezinen Mumya, efsanevi ve yeni güçlerinin de yardımıyla korku salmaya devam ediyor.

Mumya filminin oyuncu kadrosunda ise Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (American Crime Story: The People V. O.J. Simpson) ve Oscar ödüllü Russell Crowe (Gladiator) yer alıyor.

Mumya Filmi İkinci Fragman