Michael Bay‘in seriye eklediği beşinci film Transformers: The Last Knight‘tan bir fragman Daha geldi. Beklentiler epey düşük ama bakalım nasıl olacak?

Beşinci defa beğenimize sunulan Transformers: The Last Knight‘ın konusu şöyle; İnsanlar ve Transformers ekibi savaştadır ve Optimus Prime ortalıkta yoktur. Transformers’ın Dünya’daki gizli tarihi ise insanlığın geleceğini kurtaracak kilit bir öneme sahiptir. Geleceğimiz ise birbirinden pek de hoşlanmayan bir ekibin eline bakmaktadır: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; Bir İngiliz Lordu (Sir Anthony Hopkins); ve Bir Oxford Professörü (Laura Haddock).

Herkesin hayatında bir an gelir ve bir yerlere çağırılırlar. Transformers: The Last Knight‘ta ise avlananlar kahramanlar olur. Kahramanlar ise kötü adam gibi olur. Ancak bir dünya ayakta kalacaktır; Ya onların ya da bizim…

Transformers: The Last Knight‘ın kadrosunda ayrıca; Josh Duhamel – Çavuş Colonel Lennox, Stanley Tucci – Joshua Joyce, Jerrod Carmichael – Desi ve Isabela Moner ise filmin kadın lideri Izabella rolüyle yer alacak.

Transformers: Son Şovalye ismiyle ülkemizde 23 Haziran’da vizyona girecek.

Transformers: The Last Knight Yeni Fragman