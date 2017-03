Michael Bay‘in yönetmenliğini yaptığı Transformers: The Last Knight‘tan yeni fragman geldi. Yönetmenin “Bayhem” olarak adlandırılan patlamalı çatlamalı tarzına uygun fragman bakalım hoşunuza gidecek mi?

Transformers: The Last Knight Konusu

Beşinci defa beğenimize sunulan Transformers: The Last Knight‘ın konusu şöyle; İnsanlar ve Transformers ekibi savaştadır ve Optimus Prime ortalıkta yoktur. Transformers’ın Dünya’daki gizli tarihi ise insanlığın geleceğini kurtaracak kilit bir öneme sahiptir. Geleceğimiz ise birbirinden pek de hoşlanmayan bir ekibin eline bakmaktadır: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; Bir İngiliz Lordu (Sir Anthony Hopkins); ve Bir Oxford Professörü (Laura Haddock).

Herkesin hayatında bir an gelir ve bir yerlere çağırılırlar. Transformers: The Last Knight‘ta ise avlananlar kahramanlar olur. Kahramanlar ise kötü adam gibi olur. Ancak bir dünya ayakta kalacaktır; Ya onların ya da bizim…

Transformers: The Last Knight‘ın kadrosunda ayrıca; Josh Duhamel – Çavuş Colonel Lennox, Stanley Tucci – Joshua Joyce, Jerrod Carmichael – Desi ve Isabela Moner ise filmin kadın lideri Izabella rolüyle yer alacak.

Michael Bay‘in bir kez daha yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu ise Iron Man’in yazar ekibi Art Marcum, Matt Holloway ve Ken Nolan’a (Black Hawk Down) emanet edilmiş. Yapımcıları ise Ian Bryce, Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy ve Tom DeSanto’dur.

Transformers: The Last Knight Yeni Fragman