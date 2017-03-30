Valerian’dan Fragman Öncesinde Bir Teaser Daha Geldi

Başrollerinde Dane DeHaan ve Cara Delevingne‘in yer aldığı Luc Besson‘ın yeni filmi Valerian‘dan yeni fragman öncesine bir teaser geldi.

Pierre Christin ve Jean-Claude Mézières tarafından 1967 yılından 2010 yılına kadar tam tamına 29 tane çizgi roman olarak üretilen Valerian için ünlü yönetmen şimdiden çalışmalara başlamış.

Luc Besson verdiği bir röportajda;

“Hali hazırda olası bir devam filmi için senaryoyu yazmaya devam ediyorum. Bu projenin beğenileceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Beğenilmez ise elimizde fazladan bir senaryo olmuş olur. Ama beğenilirse (ki buna çok sevinirim) ikinci film için ilk adımlarımızı almış oluruz. Bu karakterleri ve aralarındaki uyumu çok seviyorum. Bakalım neler olacak?”

Valerian Konusu

Evrende hem zaman hem de uzay yolculuğu yapan ve insan ırkının çıkarlarını korumaya çalışan iki uzay ajanı olan Valérian ve Laureline ile başlayan hikayemiz gezegenler arası keşifler, diplomasi ve uzaylılarla müzakereler yapmaktadırlar.

Ekibimiz bin gezegenlik bir sistemin başgezegeni olan Syrte’e gider ve Dünya için tehlike yaratıp yaratmadıklarını araştırma yapmaya koyulurlar. Karşılarında ise çökmüş bir imparatorluk, devrime ihtiyacı olan bir halk ve yönetimi gizlice ele geçiren maskeli, gizemli akıl adamlarının tarikatını bulurlar.

Rihanna‘ya ek olarak Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock ve Kris Wu’nun kadrosunda yer aldığı film merakla bekleniyor.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 27 Temmuz 2017 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.

Valerian Fragman Teaserı