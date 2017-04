Gal Gadot‘ın Diana karakteriyle başrolde yer alacağı Wonder Woman‘dan 2 yeni TV spotu geldi. Son yılların en çok beklenen filmi olma özelliği taşıyan Wonder Woman, 2 Haziran’da vizyona girecek.

Wonder Woman‘ın konusu ise şöyle; Amazonlar’ın kraliçesi Diana, karşı koyulamaz bir savaşçı olmak için kendini eğitmektedir. Amerika Hava Kuvvetleri’nde pilot olan Steve Trevor (Chris Pine) geçirdiği uçak kazası yüzünden Diana’nın aşırı korunaklı adasına gelir. Adanın dışındaki Dünya’da devam eden öfkeli savaştan haberdar olur. Bu savaşı durdurmak ve tehlikeyi bertaraf etmek için Diana’yı ikna etmeye çalışan Steve onu evinden çıkarır. Bu adamın yanında savaşan Diana içindeki tüm gücü ve kaderini keşfedecektir…

Wonder Woman oyuncuları Gal Gadot (Batman v Superman: Dawn of Justice), Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (The Girl with the Dragon Tattoo, House of Cards), Danny Huston (Clash of the Titans, X-Men Origins: Wolverine), Ewen Bremner (Exodus: Gods and Kings, Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In), Connie Nielsen (Gladiator, Nymphomaniac: Vol. I) ve Lucy Davis‘den (Shaun of the Dead) oluşuyor.

Wonder Woman filmi ülkemizde 2 Haziran’da vizyona girecek. Bildiğiniz üzere DC Genişletilmiş Evreni‘nde geçen yıl Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad vizyona girmişti. Her ikisi de beklentileri karşılayamamış ve hepimizi üzmüştü. Bu büyük hayal kırıklığı sonrasında Wonder Woman ile içimizde biraz kıpırtı yarattılar. Bakalım 17 Kasım’da vizyona girecek Justice League‘te başımıza neler gelecek?

Wonder Woman TV Spotu: Together

Wonder Woman TV Spotu: Power