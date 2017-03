Wonder Woman’dan Yeni Fragman Geldi

Wonder Woman‘dan yepyeni bir fragman geldi. Justice League öncesinde nefeslerimizi tuttuk ve Gal Gadot‘un bu müthiş performansını bekliyoruz. Çünkü DC Genişletilmiş Evreni’nden ümidi kesmek üzereyiz ve bu film umutlarımızı taze tutuyor…

Neyse efendim fragmanı aşağıda bulabileceğiniz gibi bir de yeni afişimiz var. “Evet bu kadın çok güzel abi.”

Wonder Woman Oyuncu Kadrosu

Wonder Woman ekibi Gal Gadot (Batman v Superman: Dawn of Justice), Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (The Girl with the Dragon Tattoo, House of Cards), Danny Huston (Clash of the Titans, X-Men Origins: Wolverine), Ewen Bremner (Exodus: Gods and Kings, Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In), Connie Nielsen (Gladiator, Nymphomaniac: Vol. I) ve Lucy Davis‘den (Shaun of the Dead) oluşuyor.

Filmin yapımcılığını Charles Roven, Zack Snyder ve Deborah Snyder, Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns ve Rebecca Roven’un yönetici yapımcılığı ile birlikte üstleniyor.

Wonder Woman filmi ülkemizde 2 Haziran’da vizyona girecek. DC Genişletilmiş Evreni‘nde geçen yıl Batman v Superman: Dawn of Justice ve Suicide Squad vizyona girmişti. Her ikisi de beklentileri karşılayamamış ve hepimizi üzmüştü. Şimdi Wonder Woman ile içimizde biraz kıpırtı yarattılar. Bakalım 17 Kasım’da vizyona girecek Justice League‘te başımıza neler gelecek. Beklentiyi fazla yükseltmeyelim. Sonra çok üzülüyoruz…

Wonder Woman Yeni Fragman

Wonder Woman Yeni Afiş